، عدد وفيات "كورونا" في إيران يقفز إلى 54 ،

محمد بن مسعود - الدمام - 385 شخصًا أصيبوا بالفيروس خلال يوم

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم (الأحد)، للتلفزيون الرسمي، بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وبيّن أن 385 شخصًا أصيبوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".

وطالب "جهانبور" الإيرانيين بتجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

وكان عدد الوفيات قد وصل أمس إلى 43 وعدد المصابين إلى 593.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات من المرض خارج الصين التي نشأ فيها المرض.إيران فيروس كورونا الجديد