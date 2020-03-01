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أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم (الأحد)، للتلفزيون الرسمي، بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.
وبيّن أن 385 شخصًا أصيبوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".
وطالب "جهانبور" الإيرانيين بتجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.
وكان عدد الوفيات قد وصل أمس إلى 43 وعدد المصابين إلى 593.
وتشهد إيران أعلى عدد وفيات من المرض خارج الصين التي نشأ فيها المرض.إيران فيروس كورونا الجديد
عدد وفيات "كورونا" في إيران يقفز إلى 54صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم (الأحد)، للتلفزيون الرسمي، بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.
وبيّن أن 385 شخصًا أصيبوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".
وطالب "جهانبور" الإيرانيين بتجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.
وكان عدد الوفيات قد وصل أمس إلى 43 وعدد المصابين إلى 593.
وتشهد إيران أعلى عدد وفيات من المرض خارج الصين التي نشأ فيها المرض.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:04 PM
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:38 PM
385 شخصًا أصيبوا بالفيروس خلال يوم
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم (الأحد)، للتلفزيون الرسمي، بأن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.
وبيّن أن 385 شخصًا أصيبوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".
وطالب "جهانبور" الإيرانيين بتجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.
وكان عدد الوفيات قد وصل أمس إلى 43 وعدد المصابين إلى 593.
وتشهد إيران أعلى عدد وفيات من المرض خارج الصين التي نشأ فيها المرض.
، عدد وفيات "كورونا" في إيران يقفز إلى 54 ،
المصدر : الخليج 365
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