، تجنُّبًا لـ"كورونا".. الكويت تُوقّف إصدار جميع التأشيرات للمصريين ،

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أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الأحد)، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر أن المصريين الذين لديهم إقامات داخل الكويت غير مشمولين بالقرار، ويستطيعون العودة.
وبيَّنت أن قرار تعليق التأشيرة الكويتية أصبح يشمل مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا.
وذكرت "القبس" أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".الكويت وزارة الداخلية الكويتية فيروس كورونا الجديد التأشيرة الكويتية
تجنُّبًا لـ"كورونا".. الكويت تُوقّف إصدار جميع التأشيرات للمصريينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الأحد)، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر أن المصريين الذين لديهم إقامات داخل الكويت غير مشمولين بالقرار، ويستطيعون العودة.
وبيَّنت أن قرار تعليق التأشيرة الكويتية أصبح يشمل مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا.
وذكرت "القبس" أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:50 PM
القرار يشمل 7 دول أخرى
أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الأحد)، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر أن المصريين الذين لديهم إقامات داخل الكويت غير مشمولين بالقرار، ويستطيعون العودة.
وبيَّنت أن قرار تعليق التأشيرة الكويتية أصبح يشمل مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا.
وذكرت "القبس" أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
، تجنُّبًا لـ"كورونا".. الكويت تُوقّف إصدار جميع التأشيرات للمصريين ،
المصدر : الخليج 365
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