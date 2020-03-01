، شاهد.. الأتراك يتظاهرون ضد "أردوغان" ونظامه ويطالبونه بالاستقالة ،

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خرجت مظاهرات كثيرة في تركيا ضد أردوغان ونظامه بسبب تدخلاتهم في إدلب والخسائر التي لحقت بالجيش التركي هناك، وقتل عدد من الجنود الأتراك في تلك المعركة، ورصدت منصات تركية مقاطع فيديو لخروج الأتراك منددين بسياسات أردوغان، رافضين سياسته في سوريا.
ونقلاً من موقع "تركيا الآن"، فقد نشر مجموعة من الساسة والمفكرين في تركيا، بيانا مشتركًا، يطالب الحكومة التركية بسحب الجيش من سوريا على الفور وإنهاء وجوده هناك.
البيان المشترك حمل توقيع عدد كبير من الصحافيين والكتاب والأكاديميين والساسة والمفكرين، مؤكدين على ضرورة سحب الجنود الأتراك من الأراضي السورية، وإنهاء وجودهم هناك، ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم سالمين.
وقال البيان: "نحن الموقعون أدناه، نرى أن دولتنا جُرت إلى طريق مسدود لا مخرج منه، وأن أبناءنا يستشهدون خلال الحرب على أراض دول أخرى، ويهانون أمام الرأي العالمي والشعوب الأخرى، وأن دولتنا تحولت إلى ذراع للإمبريالية، وأصبحت حاميًا للإرهاب، وأنه من الضروري التحرك من أجل وقف كافة التطورات السلبية، والوضع واضح للعيان. يجب إنهاء وجودنا العسكري في الأراضي السورية فورًا، وأن يعود جنودنا إلى ديارهم سالمين".
أردوغان مظاهرات تركيا
شاهد.. الأتراك يتظاهرون ضد "أردوغان" ونظامه ويطالبونه بالاستقالةحامد العلي الخليج 365 2020-03-01
خرجت مظاهرات كثيرة في تركيا ضد أردوغان ونظامه بسبب تدخلاتهم في إدلب والخسائر التي لحقت بالجيش التركي هناك، وقتل عدد من الجنود الأتراك في تلك المعركة، ورصدت منصات تركية مقاطع فيديو لخروج الأتراك منددين بسياسات أردوغان، رافضين سياسته في سوريا.
ونقلاً من موقع "تركيا الآن"، فقد نشر مجموعة من الساسة والمفكرين في تركيا، بيانا مشتركًا، يطالب الحكومة التركية بسحب الجيش من سوريا على الفور وإنهاء وجوده هناك.
البيان المشترك حمل توقيع عدد كبير من الصحافيين والكتاب والأكاديميين والساسة والمفكرين، مؤكدين على ضرورة سحب الجنود الأتراك من الأراضي السورية، وإنهاء وجودهم هناك، ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم سالمين.
وقال البيان: "نحن الموقعون أدناه، نرى أن دولتنا جُرت إلى طريق مسدود لا مخرج منه، وأن أبناءنا يستشهدون خلال الحرب على أراض دول أخرى، ويهانون أمام الرأي العالمي والشعوب الأخرى، وأن دولتنا تحولت إلى ذراع للإمبريالية، وأصبحت حاميًا للإرهاب، وأنه من الضروري التحرك من أجل وقف كافة التطورات السلبية، والوضع واضح للعيان. يجب إنهاء وجودنا العسكري في الأراضي السورية فورًا، وأن يعود جنودنا إلى ديارهم سالمين".
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
07:09 PM
بيان لساسة ومفكرين يطالب الحكومة التركية بسحب الجيش من سوريا
خرجت مظاهرات كثيرة في تركيا ضد أردوغان ونظامه بسبب تدخلاتهم في إدلب والخسائر التي لحقت بالجيش التركي هناك، وقتل عدد من الجنود الأتراك في تلك المعركة، ورصدت منصات تركية مقاطع فيديو لخروج الأتراك منددين بسياسات أردوغان، رافضين سياسته في سوريا.
ونقلاً من موقع "تركيا الآن"، فقد نشر مجموعة من الساسة والمفكرين في تركيا، بيانا مشتركًا، يطالب الحكومة التركية بسحب الجيش من سوريا على الفور وإنهاء وجوده هناك.
البيان المشترك حمل توقيع عدد كبير من الصحافيين والكتاب والأكاديميين والساسة والمفكرين، مؤكدين على ضرورة سحب الجنود الأتراك من الأراضي السورية، وإنهاء وجودهم هناك، ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم سالمين.
وقال البيان: "نحن الموقعون أدناه، نرى أن دولتنا جُرت إلى طريق مسدود لا مخرج منه، وأن أبناءنا يستشهدون خلال الحرب على أراض دول أخرى، ويهانون أمام الرأي العالمي والشعوب الأخرى، وأن دولتنا تحولت إلى ذراع للإمبريالية، وأصبحت حاميًا للإرهاب، وأنه من الضروري التحرك من أجل وقف كافة التطورات السلبية، والوضع واضح للعيان. يجب إنهاء وجودنا العسكري في الأراضي السورية فورًا، وأن يعود جنودنا إلى ديارهم سالمين".
، شاهد.. الأتراك يتظاهرون ضد "أردوغان" ونظامه ويطالبونه بالاستقالة ،
المصدر : الخليج 365
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