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أرجأ البرلمان العراقي مجددًا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، اليوم (الأحد)؛ لعدم اكتمال النِّصاب القانوني؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي.
وأخفق النواب، الخميس الماضي، في الاتفاق بشأن حكومة جديدة؛ مما زاد من حالة الجمود وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
للمرة الثانية خلال 4 أيام.. البرلمان العراقي يؤجّل الموافقة على حكومة "علاوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-01
أرجأ البرلمان العراقي مجددًا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، اليوم (الأحد)؛ لعدم اكتمال النِّصاب القانوني؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي.
وأخفق النواب، الخميس الماضي، في الاتفاق بشأن حكومة جديدة؛ مما زاد من حالة الجمود وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
06:40 PM
الجلسة لم تصل إلى النِّصاب القانوني
أرجأ البرلمان العراقي مجددًا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، اليوم (الأحد)؛ لعدم اكتمال النِّصاب القانوني؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي.
وأخفق النواب، الخميس الماضي، في الاتفاق بشأن حكومة جديدة؛ مما زاد من حالة الجمود وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
، للمرة الثانية خلال 4 أيام.. البرلمان العراقي يؤجّل الموافقة على حكومة "علاوي" ،
المصدر : الخليج 365
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