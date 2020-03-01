اشتية: الرئيس عباس على تواصل دائم مع الملك سلمان والسيسي

أكد رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، على تواصل دائم ومباشر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اشتية : "حريصون كل الحرص على مواصلة التنسيق في الخطوات التي نتخذها في تحركاتنا لمواجهة تحدياتنا ونيل حقوقنا خاصة على الصعيد الدولي".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاحد، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، ووزير الداخلية المصري محمود توفيق، كلا على حدة، وذلك في مقر انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.





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واطلع اشتية الوزيران على الوضع السياسي في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا ومقدساته، خاصة في الحرم الإبراهيمي الذي عمل الاحتلال على تقسيمه مكانيا وزمانيا ومحاولاته ليكون هذا التقسيم أيضا في المسجد الأقصى. بحسب ما أوردته وفا.

واشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية التي تجمع فلسطين بالبلدين، وموقفهما الداعم للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في زيادة التعاون في العديد من المجالات.

من جانبهما أكد كل من الوزيرين على موقف بلاده الواضح والثابت لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز أواصر التعاون مع حكومتها وشعبها.