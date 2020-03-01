متى تخضع الأراضي والعقارات لضريبة القيمة المضافة؟

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل العديد من المسائل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، التي كثرت حولها استفسارات المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالرقم المميز، وضريبة القيمة المضافة على بيع الأراضي والعقارات السكانية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت والأفراد الذين لديهم استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة، عبر حسابها على موقع تويتر؛ إلى دخول موقعها الرسمي، أو التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي (العناية بالعملاء) أو البريد الإلكتروني.

ما طريقة إيقاف الرقم المميز؟

ومن أبرز الاستفسارات التي استقبلتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، ما يتعلق بطريقة إيقاف الرقم المميز.

وبيَّن حساب العناية العملاء أنه يتم إيقاف الرقم المميز من خلال دخول الحساب الشخصي في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، واختيار أيقونة «تحديث إيقاف التسجيل» من قسم الخدمات العامة، ثم اختيار إيقاف الرقم المميز، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق شهادة شطب السجل التجاري.

هل يمكن إلغاء الرقم الضريبي حال الانتهاء من البيع؟

وتساءل أحد المواطنين عن إمكانية إلغاء الرقم الضريبي إذا كان الرقم المميز لرقم ضريبي شخصي لبيع بعض العقارات الشخصية، وتم الانتهاء من البيع مع عدم وجود سجل تجاري.

ورد حساب العناية بالعملاء قائلًا: «يمكنك تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن طريق حسابك من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم (الضرائب غير المباشرة- ضريبة القيمة المُضافة)».

ووجه حساب العناية بالعملاء السائل إلى الاطلاع على نصوص المادة 13 الخاصة بإلغاء التسجيل من اللائحة التنفيذية للنظام عبر الرابط: .

متى تُفرض ضريبة قيمة مضافة على بيع الأراضي؟

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل حالات فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع الأراضي، موضحةً أن بيع الأراضي يعد نشاطًا اقتصاديًّا لأغراض التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويُلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية 375 ألف ريال.

وجاء وذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عما إذا كان يترتب على أرض اشتراها عام 1434هـ قبل بدء ضريبة القيمة المضافة، فرض الضريبة.

ماذا تفعل إذا رفضت الهيئة العامة للزكاة اعتراضك على الغرامات؟

أوضح حساب العناية بالعملاء أن بإمكان الذي رفضت الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتراضَه على غرامات ضريبة القيمة المضافة، أن يصعد الاعتراض إلى لجنة الفصل من خلال الأمانة العامة للجان الضريبية. ويتم التعرف على الخطوات من خلال الرابط: .

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين مفاده أنه تم فرض ضريبة وغرامات عليه، ولم يبلغ في حينه بالتسجيل، ورغم سداده الضريبة ورفع اعتراض على الغرامات، وإعفائه من بعضها، فإن البعض الآخر لم يتم إعفاؤه منه، طالبًا إعفاءه من باقي الغرامات.

وتتمثل خطوات طلب تصعيد الاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، في الآتي:

​​​​​​تسجيل دعوى جديدة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضريبية (حياد).

تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

ستصلك رسالة نصية ورسالة عبر البريد الإلكتروني عند اكتمال التقديم، موضح بها الرقم المرجعي للدعوى.

وتشمل خدمة تصعيد الاعتراض إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، جميع المكلَّفين المسجَّلين.. وما تتطلبه الخدمة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة فقط.

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هل بيع العقار السكني يترتب عليه ضريبة القيمة المضافة؟

وأوضح حساب العناية بالعملاء، عبر موقع تويتر، أن بيع العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية 375 ألف ريال. أما بيع العقار السكني المستخدم من قِبل المالك أو الأقارب من الدرجة الرابعة فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عما إذا كان منزله الذي يسكن فيه منذ 10 سنوات سيخضع لضريبة القيمة المضافة إذا أراد بيعه.

هل يخضع العقار المَبيع بأقل من 300 ألف لضريبة القيمة المضافة؟

أكد حساب العناية بالعملاء أنه لا يوجد حد أدنى للقيمة التي يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها عند بيعها من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عما إذا كان هناك ضريبة قيمة مضافة على العقار المَبيع بأقل من 300 ألف ريال.

هل هناك وقت محدد لسداد الزكاة؟

قال حساب العناية بالعملاء، إنه يجب سداد الزكاة المستحقة خلال 60 يومًا، ويتم إرسال إشعارات للتذكير بالسداد خلال هذه المدة، ردًّا على تساؤل أحد المواطنين عن موعد سداد الزكاة.

هل يخضع شراء أرض بسعر 550 ألف ريال لضريبة القيمة المضافة؟

أجاب حساب العناية بالعملاء، على تساؤل أحد المواطنين يريد شراء أرض يصل سعرها إلى 550 ألف ريال لبناء عمارة سكنية، فهل ستخضع لضريبة القيمة المضافة، قائلًا: «يخضع شراء الأراضي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%».

وأوضح حساب العناية بالعملاء أن الأمر الملكي الذي نص على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول (الجاهز للسكن) عن المواطنين، لا يسري على شراء الأراضي.

هل شراء أرض لأول مرة يخضع لضريبة القيمة المضافة؟

تساءل أحد المواطنين عما إذا كان شراء الأراضي لأول مرة يخضع لضريبة القيمة المضافة، وقد أجاب حساب العناية بالعملاء عليه قائلًا: «يخضع شراء الأراضي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند بيعها من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

هل تغيرت طريقة حساب الزكاة والدخل في عام ٢٠٢٠؟

أكد حساب العناية بالعملاء، ردًّا على تساؤل أحد المواطنين، أنه لم يتم تغيير طريقة حساب الزكاة والدخل بعام 2020، موضحًا أن الزكاة المستحقة هي (2.5%) من الوعاء الزكوي.

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