إصابة مواطنين اثنين في حادث إطلاق نار بمركز البجادية

تسبب إطلاق نار في «مركز البجادية»، في إصابة شخصين نُقلا إثره إلى مستشفى الدوادمي وحالتهما مستقرة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» تفاصيل أغرب من الخيال في هذا الحادث، حيث إنه في صباح اليوم الأحد، دخل شخص في حالة غير طبيعية إلى مركز البجادية، وأطلق النار عشوائيًّا، دون معرفة الأسباب؛ ما أدى إلى إصابة شخصين.

الغريب في الأمر أن مطلق النار، خرج مسرعًا من مركز البجادية، واستولى على سيارة أحد المواطنين ليفر هاربًا، قبل أن تقبض عليه الشرطة.

في سياق متصل، زار محافظ الدوادمي سلطان السديري، مساء اليوم، المصابَين، وهنأهما عل استقرار حالتهما الصحية، بعدد أن تلقيا الإسعافات والعلاجات اللازمة.

Advertisements

من جهته، أوضح مدير مستشفى محافظة الدوادمي العام أحمد بجاد الرخيمي، أن حالة المصابين مستقرة، إلا أنهما يعانيان من إصابات في البطن والكتف وكذلك كسور مُركَّبة، وتمت إحالتهما للتو إلى أحد مستشفيات الرياض.

اقرأ أيضًا:

حادث مأساوي.. امرأة تدهس 12 شخصًا بعضهم يصارع الموت في ألمانيا

النيابة العامة تُعلن القبض على المتحرشين بالفتيات قرب أحد المجمّعات التجارية