مصادر «عاجل» تكشف بدء عملية حصر الأميين بالمملكة.. وتوضح اشتراطات القبول في التعليم المستمر

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن وزارة التعليم بصدد حصر الأميين السعوديين الذكور والإناث؛ بهدف التوسع بفتح المدارس وتسهيل التحاقهم بالمدارس للتعليم.
وأوضحت المصادر، أن اشتراطات القبول بالتسجيل في الصف الأول للتعليم المستمر، تتمثل في أن يكون الطالب أو الطالبة حاملين للجنسية السعودية، وابن أو ابنة مواطنة سعودية، وأن يكون الطالب أو الطالبة لم يسبق لهما الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
وأشارت إلى أن السن النظامي للقبول بمدارس التعليم المستمر الابتدائية لا يقل عن ١١ سنة وثلاثة أشهر وما فوق، ومدة الدراسة بمدارس التعليم المستمر ثلاثة أعوام دراسية، وبعده يُمنح الطالب أو الطالبة شهادة إتمام المرحلة الابتدائية، وهي تعادل الصف السادس ومكافأة مالية قدرها ألف ريال.
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