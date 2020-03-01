وزير الخارجية يستقبل مديرة «اليونيسيف» ومفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي. وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.

كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه أيضًا، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور. وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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