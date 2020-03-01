استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي. وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.
كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه أيضًا، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور. وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.
حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الفلبيني
«تعزيز العلاقات الثنائية» يتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الموريتاني
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل مديرة «اليونيسيف» ومفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.