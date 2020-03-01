بالصور.. محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

افتتح محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، صباح اليوم الأحد بمجمع الحديثي مول فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام1441هـ تحت شعار «السلامة أولًا»، الذي يحتوي على عدد من الفعاليات و يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأطلع الماضي على أركان الجهات المشاركة في المعرض وعلى وما تحتويه من معدات وأجهزة السلامة ومعدات وآليات الدفاع المدني.

عقب ذلك انتقل الجميع إلى مقر الحفل المصاحب للفعالية، الذي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج كلمة بهذه المناسبة، رحّب فيها بالمحافظ والحضور الكريم، وأوضح أن الهدف من إقامة هذا اليوم هو تحقيق أهداف سامية من أجل حماية الأنفس والممتلكات الخاصة والتعريف بالدور الذي يضطلع به الدفاع المدني وكذلك دور المجتمع ومشاركته مع الدفاع المدني لتحقيق السلامة.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد السعيس أن الفعاليات التي تستمر إلى يوم الأربعاء المقبل ستصاحبها بعض الفعاليات المتنوعة وسيتعرف الزوار من خلالها على ما يقدمه الدفاع المدني للمجتمع في وسائل السلامة، كما سيتم توزيع النشرات التوعوية على زوار المعرض.

وفي الختام قدم محافظ الخرج الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة والداعمين والاعلاميين بهذه المناسبة.

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