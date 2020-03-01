«المرور السعودي» يوضح عقوبة عدم الالتزام بحدود المسارات

أوضح المرور السعودي، اليوم الأحد، عقوبة عدم الالتزام بحدود المسارات، محذرًا من أن ارتكاب هذه المخالفة يُعد تعديًا على حقوق الآخرين.

وعبر حسابه الرسمي، على «تويتر»، قال «المرور»، إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد تعديًا على حقوق قائدي المركبات الأخرى، ويربك الحركة المرورية.

ولفت إلى أن عقوبة هذه المخالفة تتراوح بين 300 و500 ريال.

وفي تغريدة أخرى، نوه «المرور» إلى حملة «أصدقاء المرور»، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن برامج «حياتك أهم»، وتسهم في توعية المخالفين، لافتًا إلى أن البرامج تضمنت جولات تحفيزية لتكريم السائقين المثاليين في منطقة القصيم.

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