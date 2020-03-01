بالصور.. «نهارية الرياض» تدرِّب 250 من أهالي حالات التوحد والموظفات

نظم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد,التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض,خلال الأسبوع الحالي ثلاثة برامج تدريبية استهدف فيها 250 مستفيدا ومستفيدة من موظفات المركز وأهالي الحالات .

وقدمت مديرة المركز,هدى الحيدر,أولى هذه البرامج تحت عنوان «اضطرابات طيف التوحد» عرفت فيها بمرض اضطراب التوحد أعراضه وأسبابه وطريقة التعامل مع الحالات واستراتيجيات التدخل المبكر.

فيما تناولت المحاضرة الثانية «اضطرابات اللغة لدى أطفال التوحد» التي ألقاها الإخصائي صالح السويلم شرح طبيعة التوحد ومدى تأثيره على قدرات التواصل اللفظي وغير اللفظي والمشاكل اللغوية لدى أطفال التوحد الناطقين وأساليب تطوير مهارات التواصل لديهم.

كما نظم المركز محاضرة أخرى بعنوان «النظام الغذائي لطلاب المدارس» قدمها إخصائي التغذية نايف الحامد تحدث فيها عن المشاكل الصحية,وأهمها السمنة ومسبباتها الوراثية والاجتماعية,صاحب هذه الفعاليات العديد من العروض المرئية والمنشورات التعريفية واختتمت جميعها بتكريم المحاضرين .

يُشار إلى أن مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد يقدم العديد من البرامج والأنشطة الموجهة لهذه الفئة والكادر العامل معهم وأهاليهم طوال العام لمساندتهم في تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم بكيفية التعامل مع الحالات .

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