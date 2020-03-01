بالصور.. نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة التوعية بمكافحة «حمى الضنك»

دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم الأحد، حملة المشاركة المجتمعية لمكافحة حمى «الضنك» بجازان، بحضور مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

الحملة تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة المنطقة، وعدد من الجهات الحكومية، فيما استمع نائب أمير المنطقة إلى شرح من أمين المنطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، والمدير العام للشؤون الصحية عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الحملة التي تعد من الحملات المنفذة للتوعية ومكافحة حمى الضنك من خلال تشكيل فرق عمل للتثقيف الصحي والمكافحة الميدانية في المنازل.

ويشارك في الحملة جامعة جازان، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ومحافظة صبيا، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وتستمر تلك الحملة طوال شهر مارس الحالي، وستشهد تنفيذ زيارات ميدانية إلى أكثر من 60 ألف منزل، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك و200 فرقة ميدانية للتثقيف والاستكشاف الحشري في جميع المحافظات بمرافقة ٧٠ فرقة مكافحة من أمانة جازان.

واطلع نائب أمير المنطقة، على أهداف الحملة التي تتضمن العديد من الفعاليات المقامة في المدارس والجامعات، والفعاليات المجتمعية بالمجمعات التجارية والمرافق العامة وعلى الشواطئ البحرية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي تقوم بها اللجان المجتمعية.

ودشن نائب أمير المنطقة، خلال اللقاء، الموقع الإلكتروني للحملة، الذي يحتوي على الإحصاءات التي تنتجها، ومنصة تدريب التثقيف الصحي الإلكتروني الأولى بالمملكة.

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