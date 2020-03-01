طقس الإثنين.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 4 مناطق، مع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير.

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، لفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، وبسرعة 15-45 كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الإثنين:

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