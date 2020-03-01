1.4 مليون إيرادات العلاج بأجر بالمجاردة

استعرض تقرير أعده القطاع الصحي بمحافظة المجاردة إنجازاته لعام 2019. وتضمن التقرير إحلال وتحديث قسم العناية المركزة، وترميم جميع غرف أقسام النساء، ومشروع تركيب أرضيات فينيل بالمستشفى، واستحداث غرفة استراحة، وتركيب فينيل في قسم المختبر، وترميم قسم الحضانة، وتركيب كاميرات في إسكان المستشفى، وتركيب بوابة كبيرة للإسكان، واستحداث غرفة البصمة، والانتهاء من تركيب الإطفاء الذاتي في قسم ‏السجلات الطبية وغرف الكهرباء الست، وإحلال إنذار الحريق بالمستشفى، وترميم استراحة النساء بقسم العيادات، وإعادة دهان قسم العلاج الطبيعي، وإعادة دهان قسم التعقيم، وتطوير كافتيريا الموظفين، وتحسين ملعب التنس بالمستشفى، وتغيير اللوحات التعريفية، وترميم وتجديد سكن الموظفات. وكانت حصيلة زيارات الرعاية الصحية المنزلية عام 2018 بلغت 483 زيارة والحالات الجديدة 59 حالة، في حين وصلت الزيارات الصحية المنزلية في عام 2019 إلى 983 زيارة والحالات الجديدة 93 حالة. وإيرادات برنامج العلاج بأجر في عام 2018 بلغت 891.712.53 ريالا وعام 2019 بلغت 1.418.151.30.



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