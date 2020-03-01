تدشين دورة اقتصاديات وسياسات الأنظمة الصحية

من جانبها، بينت المدير العام للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالأمانة العامة للمجلس، تغريد بالغيث، أن من أهم المهام الموكلة للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية، هو تفعيل دور اقتصاديات الصحة وتوظيفها في نقل المعرفة وتوطينها، بالتعاون مع البنك الدولي. ويتضمن حوكمة القطاع الصحي، وإعداد السياسات المبنية على البراهين، ورفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة المرضى، والإستراتيجي في الأنظمة الدوائية، والتخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الصحي، والتمويل الصحي، والتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية الصحية.
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