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تدشين دورة اقتصاديات وسياسات الأنظمة الصحية

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دشّن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، نهار مزكي العازمي، في الرياض، دورة «اقتصاديات وسياسات الأنظمة الصحية»، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع البنك الدولي، وتستهدف المتخصصين في القطاعات الصحية بالمملكة والقطاعات ذات العلاقة، بهدف نقل المعرفة للقطاعات الصحية، وبناء قدرات القوى العاملة في القطاع الصحي، في مجالات عدة، أهمها اقتصاديات الصحة، والإدارة المالية الصحية، وسياسة الأنظمة الصحية، وإدارة البيانات الصحية. وأوضح العازمي أن الدورة التدريبية تهدف إلى بناء قدرات قادة المستقبل في القطاع الصحي، وتمكينهم من مواكبة واستيعاب التطورات المتسارعة والمتنامية التي يتطلّبها النظام الصحي، للإسهام في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030. وأضاف، أن الاعتماد على كفاءات ومهارات قادة المستقبل في القطاع الصحي، أمر مهم للقيام بمهمة التحول الصحي، وتقديم مستوى متقدم في الخدمات الصحية بالمملكة، يرتقي إلى أعلى المعايير العلمية، ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وتعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.

من جانبها، بينت المدير العام للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالأمانة العامة للمجلس، تغريد بالغيث، أن من أهم المهام الموكلة للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية، هو تفعيل دور اقتصاديات الصحة وتوظيفها في نقل المعرفة وتوطينها، بالتعاون مع البنك الدولي. ويتضمن حوكمة القطاع الصحي، وإعداد السياسات المبنية على البراهين، ورفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة المرضى، والإستراتيجي في الأنظمة الدوائية، والتخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الصحي، والتمويل الصحي، والتخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية الصحية.


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