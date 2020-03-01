شاركت إدارة تعليم صبيا في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، تحت شعار «السلامة أولا» وذلك بإشراف ومتابعة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، في الحفل الذي رعاه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس، في المركز الحضاري بمدينة جيزان. ووضع تعليم صبيا خطة متكاملة لإبراز هذه المناسبة، بمشاركة كافة مكاتب التعليم للبنين والبنات، والمدارس التابعة لتعليم المحافظة، في وقت كرم الأمير محمد بن عبدالعزيز مدير تعليم صبيا، وذلك نظير مشاركة إدارة التعليم في فعاليات هذه المناسبة العالمية. اشتملت مشاركة تعليم صبيا على أوبريت فني قدمه أطفال المدارس، والمشاركة في معرض الدفاع المدني بمركز الراشد مول بمدينة جيزان، والذي حوى عددا كبيرا من الملصقات، واللوحات التوعوية والتثقيفية، والكتيبات المصورة والمطويات والنشرات الملونة التي تخاطب كافة شرائح المجتمع، ومن ضمنهم الأطفال وطلاب المدارس. أكد المتحدث الإعلامي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي لــ«دوت الخليج» أن مشاركة تعليم صبيا تضمنت مطويات ونشرات توعوية، ومعلومات مصورة عن خطط الإخلاء والإنقاذ، التي نفذتها الإدارة في المدارس التابعة لها، وإبراز دور قسم الأمن والسلامة المدرسية، حيال هذه المناسبة، والدور الذي تقوم به في مدارس المحافظة، بالتعاون مع مراكز الدفاع المدني، مشيرا إلى أنه تم تقديم نماذج تشتمل على التوعية بمخاطر الكهرباء والالتماس الكهربائي، وطرق مكافحة الحريق، والحوادث المدرسية والمنزلية، وطرق الإخلاء في حالة الطوارئ، وتنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في المدارس، واستغلال الطابور الصباحي، لبث برامج توعوية، وحث الجميع على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، عن طريق الإذاعة المدرسية، والحصص الدراسية، والمجلات الحائطية وغيرها من الوسائل التعليمية والتربوية الهادفة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 نماذج توعوية لتعليم صبيا في اليوم العالمي للمدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.