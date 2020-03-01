وكيل محافظ شرورة يرعى حفل اليوم العالمي للدفاع المدني

رعى وكيل محافظ شرورة عامر الصيعري حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان «السلامة أولا»، واشتمل الحفل على تطبيقات ميدانية ومهارات تدريبية بثانوية الأمير مشعل بن سعود، تلا ذلك انطلاق مسيرة الدفاع المدني والتي تجوب شوارع المحافظة، بعد ذلك افتتح وكيل المحافظة عامر الصيعري المعرض المصاحب للفعاليات، وفي ونهاية الجولة تم تكريم الجهات المشاركة. وامتدادا لهذه الاحتفالية تنفذ إدارة الدفاع المدني بمحافظة شرورة فعاليات عديدة أبرزها إقامة معرض توعوي بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، وتنظيم زيارات لكافة فئات المجتمع لهذا المعرض، بهدف رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، كما ستقام محاضرة توعوية تستهدف مسؤولي الأمن والسلامة في الجهات الحكومية والأهلية، بهدف توضيح المهام والواجبات المنوطة بهم حسب التعليمات المنظمة لأعمالهم، بالإضافة إلى أنه ستتم إقامة محاضرات توعوية في المدارس والجامعة.



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