24 متطوعا نوعيا ومركز آخر للدفاع المدني بعيون الأحساء

كشف المدير العام للدفاع المدني بالأحساء، العقيد دهام هجرس الجبلي، استحداث مركز آخر للدفاع المدني بمدينة العيون شمال الأحساء، لتغطية أعمال الدفاع المدني في النطاق السكني والمدينة الصناعية، وكذلك الطريق الرابط بين مدينة العيون وشاطئ العقير السياحي. وأشار الجبلي لـ«دوت الخليج»، على هامش تدشين محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، أعمال اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار «السلامة أولا»، إلى انخراط نحو 24 متطوعا «نوعيا» في أعمال التشغيل الجزئي لمتطوعي الدفاع المدني بالمحافظة، مؤكدا أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء لها تجربة رائدة وفريدة من نوعها في مبادرة التشغيل الجزئي للمتطوعين، وحققت فوزا في ذلك على مستوى المملكة، مؤخرا، ووضعت برامج تدريبية متقدمة ومتطورة للمتطوعين في الجانبين النظري والتطبيقي «العملي»، وأسندت لهم 3 ساعات لـ3 أيام في الأسبوع لمساندة ومساعدة رجال الإطفاء، وهناك طموح لتفعيل برامج أخرى في أعمال التطوع، لتحقيق رؤية المملكة 2030، في التركيز على العمل التطوعي، وكذلك هدف الدفاع المدني الإستراتيجي، الذي يؤكد تمكين المواطنين في أعمال الدفاع المدني، لافتا إلى أن «التطوع العام» في الدفاع المدني متاح للجميع، مشيرين إلى استفادة جميع المتطوعين في مواقعهم الوظيفية الأخرى، وكذلك في منازلهم، وباتوا ناشرين للبرامج التوعوية والتثقيفية، وهي الرسالة المطلوب إيصالها لجميع المواطنين والمقيمين. وأكد أن إدارته تحظى بدعم كبير في الآليات والمعدات التي تضاهي دول العالم المتقدمة، وكذلك في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على مستوى مهني عال، خلال إلحاقهم سنويا في كليات ومعاهد متخصصة داخل وخارج المملكة، علاوة على إلحاق حملة الشهادات العليا «بكالوريوس وماجستير ودكتوراه» بالدفاع المدني، في عمليات التخطيط والتنظيم، للوصول إلى التميز في أعمال الدفاع المدني إقليميا وعالميا، مشددا على ضرورة الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع. قال، إن إدارته شريكة في الأمن السياحي بالأحساء، وأن جميع المرافق والمنشآت السياحية في الأحساء تخضع للدراسة والمتابعة المستمرة من المختصين في الإدارة، وهناك زيارات دورية لرصد الملاحظات وتصحيحها.



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