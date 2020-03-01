تطوير مهارات مسؤولي الجودة بالجهات الحكومية

قدّمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، برنامج تطوير مهارات مسؤول الجودة الشاملة، لمسؤولي الجودة بالجهات الحكومية بالمنطقة. وأوضح المدير العام للإدارة سعيد آل جبار، أن البرنامج ينطلق من المسؤولية المجتمعية للإدارة، ويمثل إضافة لمسؤولي الجودة بالقطاعات الحكومية، نظرا لما يتمتع به موضوع الجودة الشاملة من أهمية بالغة في تحقيق النجاح للقطاعات الحكومية. وذكر منسق البرنامج عامر آل عباس أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات مسؤولي الجودة بالقطاعات الحكومية، ونشر ثقافة الجودة بما ينعكس إيجابيا على بيئة العمل، والإسهام في العمل المجتمعي، وأن مدة البرنامج تمتد 3 أيام بواقع 4 ساعات يوميا، والبرنامج سيتبعه عدد من البرامج التي تسهم في تطوير بيئة العمل لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.



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