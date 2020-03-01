تكييف المسجد الحرام يحد من الفيروسات

أكد المصمم الرئيس لمشاريع الحرمين الشريفين عبدالله بن جنيدب لـ«دوت الخليج»، أن نظام التكييف في الحرم المكي صمم بطريقة مختلفة عن تكييف المباني، وأن هواءه نقي 100%.

وقال ابن جنيدب «في المستشفيات يكون الهواء النقي 100% حتى لا يعاد توزيع الهواء في المبنى، وكذلك في الحرم فلا يعاد ضخ الهواء، وهذا النظام يعاب عليه الاستهلاك الكبير لأنه يستهلك الكهرباء بكميات مكلفة». وأضاف «الحرم مصمم للحد من انتشار الفيروسات من خلال نظام التكييف الذي يعتمد على هواء نقي 100%، بمعنى أن الهواء الراجع والبارد لا يعاد ضخه بالداخل مرة أخرى، ولتوفير الطاقة يستخدم الهواء البارد والخارج في تبريد الهواء النقي والحار باستخدام ما يسمى عجلة التبادل الحراري، أما المستشفيات القديمة جدا في العالم فهي بؤرة لانتقال الأوبئة، لكن المستشفيات الحديثة تتميز بالهواء النقي 100%. وشدد ابن جنيدب على ضرورة التأكد من أن جميع المستشفيات القديمة تتميز بهذا التوصيف للحد من الأوبئة.

القدرة التبريدية

يتم إمداد المسجد الحرام بمكة المكرمة بقدرة تبريدية إجمالية تصل إلى 159 ألف طن تبريد «يوازي تبريد 15 ألف شقة متوسطة»، وذلك من خلال محطتي تبريد منفصلتين من حيث الموقع، إلا أن تقنياتهما ومبرداتهما تعمل بصورة متكاملة كوحدة واحدة لتضمن كفاءة التشغيل والقدرة التبريدية اللازمة للحرم المكي.

900 متر

تبعد المحطة الأولى 900 متر عن المسجد الحرام، وتقع في منطقة الشامية، وتعد ثاني أكبر محطة تبريد في العالم، بإجمالي قدرة تبريد تصل إلى 120 ألف طن تبريد «يوازي تبريد 12 ألف شقة متوسطة»، وتحتوي على 24 مبردا ذات الطرد المركزي، وتعد المبردات الأكبر في العالم، وتعمل باستخدام أبراج التبريد للطرد الحراري، وقد تم تخصيص هندستها وخصائصها وتقنياتها لتلبية احتياجات تكييف وتلطيف الهواء بالمسجد الحرام وضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج. أما المحطة الثانية، فتقع في منطقة أجياد، وتبعد عن المسجد الحرام 500 متر، وتبلغ قدرتها التبريدية 39 ألف طن «يوازي تبريد 3 آلاف شقة متوسطة». وتضم محطة تبريد أجياد ثلاثة مبردات الطرد المركزي بقوة 9 آلاف حصانا لكل مبرد، و4 مبردات «تشيللرات» بضاغط هواء حلزوني «سكرو» متغير السرعة، و56 مبردا «تشيللرا» بضاغط هواء ترددي، وتعمل جميعها باستخدام الراديتور للطرد الحراري.

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نظام التكييف بالحرم المكي صمم بحيث يكون الهواء نقي 100%

قدرة تبريدية بالمسجد الحرام تصل إلى 159 ألف طن

محطتان تبريديتان منفصلتان في أجياد والشامية بمكة المكرمة

القدرة التبريدية بالحرم توازي تبريد 15 ألف شقة متوسطة