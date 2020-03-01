الفريق العمرو: الدفاع المدني يهدف إلى نشر ثقافة السلامة الوقائية

دشّن المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان عبدالله العمرو، أمس، احتفال اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام، والذي أقامته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بمركز غرناطة مول بالرياض، ويحمل شعار «السلامة أولا»، وذلك بحضور الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية بلقاسم إلكتروسي، وعدد من قيادات الدفاع المدني.

اهتمام

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد الحرقان، اهتمام الدفاع المدني بنشر ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث المختلفة في المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالمشاركة المجتمعية للقطاع الأمني مع الأفراد والمؤسسات، وشدد على الدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في الوقت الحاضر، في مواجهة الأخطار والحوادث التي يشهدها عالمنا المعاصر، لتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر، وثقافتها وتدابيرها الوقائية. بعد ذلك شاهد الفريق والحضور عرض فيلم عن الدفاع المدني بمنطقة الرياض، وكذلك عروض من الأناشيد التي قدمها طلاب وطالبات مدارس تعليم الرياض، ثم قام بتكريم الجهات المشاركة والداعمة لجهود الدفاع المدني، كما افتتح المعرض المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني. إشادة

أشاد الفريق العمرو، في تصريح له عقب الافتتاح، بما يحظى به الدفاع المدني من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والمتابعة والاهتمام من وزير الداخلية، لتوفير كل الإمكانات التي تضمن الارتقاء المستمر والدائم بقدرات وطاقات الدفاع المدني، وتزويده بأحدث وأرقى المعدات والتجهيزات، لتمكينه من الاضطلاع بدوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات والمنشآت ضد كل المخاطر والحوادث، التي قد تواجههم -لا قدر الله- خصوصا أثناء الأزمات والطوارئ. وأوضح أن الدفاع المدني بالمملكة يريد بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة، إيصال رسالة إلى المجتمع تؤكد الأهمية التي يوليها الدفاع المدني لتدعيم كفاءة وجهوزية هذا القطاع، وتكريس مفهوم السلامة للأرواح والممتلكات في ربوع المملكة.

ثقافة السلامة الوقائية

قال الفريق العمرو "إن الدفاع المدني يشارك المنظمة الدولية للحماية المدنية الاحتفال في كل الفعاليات التي تنظمها، بهدف نشر ثقافة السلامة الوقائية، وتطوير إمكانات الدفاع المدني السعودي، وتهيئة المناخ الخصب لأداء المهام الموكلة إليه، لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، واكتساب مزيد من الخبرات للتفاعل البناء مع كل متطلبات الحماية المدنية، وإنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق رجاله، لاحتواء أية مخاطر أو تحديات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، معبرا عن الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، لمشاركته الحفل.