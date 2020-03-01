أمير نجران يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

رعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار «السلامة أولاً»، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية التقنية بنجران، وشاهد لدى وصوله مقر الحفل استعراض آليات الدفاع المدني ومهارات الإطفاء والإنقاذ، كما دشن المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني. وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي، كلمة أكد فيها أن الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي اعترافا من المنظمة الدولية للحماية المدنية بدور الدفاع المدني في الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعاتنا من خطر الكوارث وكل ما يهدد الإنسان في مجتمعه المحيط به، ليأتي شعار هذا العام بعنوان «السلامة أولاً» ليواكب التغيرات الحياتية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة والتقنية والأدوات التي تهدد سلامة الأسرة والفرد على حدٍّ سواء في المنزل وخارجه، مما يستدعي تضافر جهود الجميع لتحقيق الهدف المنشود في نشر ثقافة السلامة بما يتناسب مع ما تشكله تلك الأخطار على سلامة الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من خلال مشاركتها في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني إلى رفع مستوى الوعي بمسؤولية أفراد المجتمع بأهمية دورهم في المحافظة على سلامته، وحث وتشجيع المؤسسات والجهات المسؤولة بمراعاة متطلبات واشتراطات السلامة، كذلك إبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات من خلال عمليات الإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والتوعية الوقائية، وما وصل إليه من تطور في كافة الجوانب الفنية والبشرية والتقنية، من خلال ما يلقاه من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية، ثم شاهد والحضور عرضا مرئيا عن اليوم العالمي للدفاع المدني 2020. وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الجهات المشاركة والداعمة للفعاليات، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.



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