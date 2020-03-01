القحطاني تحقق ذهبية بريطانيا

نالت المصورة أماني القحطاني الميدالية الذهبية «PAGB» في صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوجرافي، النسخة الـ74، المقامة في إنجلترا، صورة «نساء الهمر» والتي التقطت في قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا. وحققت صورة «نساء الهمر»، أفضل صورة تقليدية في محور العام الأحادي بين 1963 صورة لـ504 مشتركين من 60 دولة حول العالم. وتعد هذه الذهبية الأولى التي تنالها القحطاني، بعد حصد 10 أوسمة شرفية في المشاركة الخامسة لها في المسابقات الدولية، تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP، والجمعية الأمريكية للتصوير PSA، واتحاد المصورين العالمي GPU. وتشارك المصورة القحطاني في كثير من رحلات التصوير التي ينظمها المهتمون بهذا النوع من التصوير، إضافة إلى عملها كمتطوعة في مجال التصوير، مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجهات أخرى مختلفة.



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