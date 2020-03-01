تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد عبدالله الحقباني، تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار «السلامة أولا»، وبحضور مدير الدفاع المدني بتبوك اللواء أحمد محمد الشهراني، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وممثلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة، وذلك في أحد المولات التجارية، ويستمر 5 أيام. واطلع الحقباني على أحدث الأليات والأجهزة والعربات المتخصصة في أنظمة إطفاء الحرائق والانقاذ، والتي زُودت بها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، في ظل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، من كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه، إضافة إلى المركبات المشاركة من الجهات ذات العلاقة، كما اطلع على المعرض المصاحب الذي أقامته إدارة الدفاع المدني، بالتعاون مع أكثر من 26 جهة حكومية وأهلية وتطوعية، في مختلف أجنحة المعرض. وأكد الشهراني، الدور الكبير الذي يشكله التعاون المستمر بين الدفاع المدني ومختلف الجهات، لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة مثل هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات ستقام بجميع مدن ومحافظات المنطقة، بتوجيهات من أمير تبوك.



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