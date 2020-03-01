إتلاف 2101 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بعسير

حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات. من جهتها، أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية 1990 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة.
وأوضح رئيس البلدية علي الشهراني أن أعمال الرقابة للبلدية تمكنت من تنفيذ عدة جولات، وحملات تفتيشية ورقابية، وذلك ضمن خطة البلدية الرقابية التي يتم تطبيقها على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، مشيراً إلى أن البلدية رصدت ضمن جولاتها عدداً من المخالفات الصحية، ومن ضمنها مطاعم وبوفيهات ومنشآت تجهيز الأطعمة والمنتجات الغذائية.
مضيفاً أنه تم إدخال بيانات المواد المصادرة والمتلفة لعدم صلاحيتها وفق نموذج الإتلاف والمصادرة المخصص لهذا الغرض، حيث يتم إدخال تلك البيانات الخاصة بالجولات الرقابية على المنشآت، والمباني وتوثيق الزيارات الميدانية، وفق النماذج المعتمدة.
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