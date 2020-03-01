نائب أمير مكة يطلع على أهداف شركة الخدمات الأرضية

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة في جدة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية فهد سندي، يرافقه المديرون التنفيذيون بالشركة، حيث استمع إلى نبذة عن الأهداف الإستراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة المرتكزة على رفع معايير الكفاءة التشغيلية لموسم العمرة والحج 1441، والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إضافة إلى دعم استضافة المملكة للمجموعة الـ20 عبر المطارات.

من جانب آخر، استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير السجون بالمنطقة العميد إبراهيم الغامدي، واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.

إلى ذلك، وبرعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة، حضر أمين عام مجلس المنطقة خالد البقمي، الحفل الختامي لمبادرة لغة اليتيم الأول، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء كافل عبدالله الفايز، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. وتأتي هذه المبادرة بتنظيم من مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة ضمن مشاركتها في مشروع مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟»، بمشاركة 8 جمعيات مختصة ومهتمة برعاية الأيتام من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة أكثر من 120 يتيما ويتيمة في 6 منافسات في فنون اللغة العربية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 يتيما في 8 ورش عمل أقيمت خلال فترة المبادرة في فن الإلقاء والفصاحة والخط العربي وهوية اللغة العربية وخصائصها وغيرها، كما أقيمت 8 معارض توعوية بمشاركة 8 جهات أمنية وتعليمية وصحية وتوعوية تهدف إلى توعية الأبناء المشاركين فكريا وصحيا وثقافيا.