تعليم شرورة تدشن فعاليات الدفاع المدني وأسبوع الموهبة

أطلقت إدارة تعليم شرورة، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، إذ دشن محافظ شرورة المكلف عامر الصيعري انطلاق الفعاليات بثانوية الأمير مشعل بن سعود، بمشاركة جميع الجهات الحكومية. وشمل البرنامج إقامة فرضية الإخلاء بمشاركة الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص بمبنى الثانوية، إضافة إلى افتتاح ركن تعليم شرورة المشارك بمعرض الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولا». كما انطلقت البرامج داخل المدارس بالإذاعة المدرسية والمسابقات والأنشطة، والندوات التوعوية والإرشادية والمنشورات لمخاطر الحرائق، وإبراز دور الدفاع المدني في خدمة المجتمع، والتي تستمر أسبوعا. كما دشّن مدير تعليم شرورة فهد صالح عقالا، أسبوع الموهبة والإبداع، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2020. كما افتتح معرض موهبة الذي يحوي الأعمال والابتكارات للموهوبين، من طلاب وطالبات مدارس تعليم شرورة.



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