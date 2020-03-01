تستضيف إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة أعمال ملتقى الإشراف التربوي السنوي السادس، الذي ستنطلق فعالياته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وأكد مدير التعليم بالمحافظة حسن العلكمي، أن الملتقى يستهدف نحو 300 مستفيد ومشارك، بين مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات في مختلف مدارس تعليم البنين والبنات، إضافة إلى منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم ومكتب التعليم بالفرشة، وبمشاركات علمية متنوعة وواسعة من جامعة الملك خالد، فيما أشار مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح، إلى أن الملتقى رُسمت أهدافه لتحسين البيئة المدرسية ومواكبة الانفتاح الذهني والتحول الرقمي، إيمانا بأهمية الإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي كمهمة ورسالة للتعليم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى للإشراف التربوي بسراة عبيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.