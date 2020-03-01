تأهيل المواطنين من الجنسين للعمل في الزراعة

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعتزم إطلاق مشروع لتأهيل المواطنين (ذكور وإناث) لامتهان العمل بالقطاع الزراعي، في مناطق المملكة الـ13.

ويأتي توجه الوزارة في وقت يسجل العاملون في الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد أقل نسبة بعدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية مقارنةً بباقي المشتركين، حيث بلغت نسبتهم 0.2 % فقط، وذلك بحسب نشرة سوق للعمل للربع الثالث 2019.

مذكرة تعاون

أوضحت نشرة سوق للعمل أن عدد العاملين في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 84.469 عاملاً، بينهم 14.731 سعودياً وسعودية يشكلون 17.4% من إجمالي العاملين في القطاع، كما قدرت النشرة عدد العاملين السعوديين الذكور بـ11.442 و3289 أنثى.

وكان صندوق الموارد البشرية «هدف» وقع العام الماضي مذكرة تعاون مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه، وتستهدف المذكرة خلق 32.500 فرصة عمل للسعوديين في القطاع الزراعي، وذلك في سبيل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني.

عمل مشترك

تهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين بإطلاق مبادرات للأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية، حيث تستهدف توطين عدد من المهن والأنشطة بـ6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات. كما تهدف إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة، وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر، حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.

العاملون بمهن الزراعة والغابات وصيد الأسماك

السعوديون 14.731

80.469 ذكور

3475 إناث

2019

المجموع 84.469

11.442 ذكور

3289 إناث

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غير السعوديين 69738

69552 ذكور

186 إناث

المشتغلون الجدد في الربع الثالث

المجموع 864

70 ذكور

4 إناث

سعوديون

74

غير السعوديين

790

788 ذكور

2 إناث