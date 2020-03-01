تأهيل المواطنين من الجنسين للعمل في الزراعة

ويأتي توجه الوزارة في وقت يسجل العاملون في الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد أقل نسبة بعدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية مقارنةً بباقي المشتركين، حيث بلغت نسبتهم 0.2 % فقط، وذلك بحسب نشرة سوق للعمل للربع الثالث 2019.
مذكرة تعاون
أوضحت نشرة سوق للعمل أن عدد العاملين في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 84.469 عاملاً، بينهم 14.731 سعودياً وسعودية يشكلون 17.4% من إجمالي العاملين في القطاع، كما قدرت النشرة عدد العاملين السعوديين الذكور بـ11.442 و3289 أنثى.
وكان صندوق الموارد البشرية «هدف» وقع العام الماضي مذكرة تعاون مشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه، وتستهدف المذكرة خلق 32.500 فرصة عمل للسعوديين في القطاع الزراعي، وذلك في سبيل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني.
عمل مشترك
تهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين بإطلاق مبادرات للأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية، حيث تستهدف توطين عدد من المهن والأنشطة بـ6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات. كما تهدف إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة، وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر، حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.
العاملون بمهن الزراعة والغابات وصيد الأسماك
السعوديون 14.731
80.469 ذكور
3475 إناث
2019
المجموع 84.469
11.442 ذكور
3289 إناث
غير السعوديين 69738
69552 ذكور
186 إناث
المشتغلون الجدد في الربع الثالث
المجموع 864
70 ذكور
4 إناث
سعوديون
74
غير السعوديين
790
788 ذكور
2 إناث
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