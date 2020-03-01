السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع



عرعر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارتي الموهوبين والموهوبات، اليوم ، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة المصادف للثالث من شهر مارس الجاري.

وشملت الفعاليات التي شارك فيها جميع المدارس بالمراحل التعليمية كافة بالمنطقة وتهدف إلى إبراز المواهب الطلابية المتنوعة وتنميتها .

كما أعلنت إدارتا الموهوبين والموهوبات عن انطلاق مسابقة بعنوان " مواهب الشمال "تهدف لنشر ثقافة الموهبة والإبداع والتعريف ببرنامج الموهوبين .

// انتهى //

22:39ت م

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