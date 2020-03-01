السعودية اليوم / محافظ البكيرية بالإنابة يفتتح فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع



البكيرية 06 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

افتتح محافظ البكيرية بالإنابة محمد العريفي ، اليوم ، الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 1441 الذي ينظمه قسم الموهوبين ( بنين - بنات ) بإدارة التعليم وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة ، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولجنة الأهالي والمسؤولين والقيادات التعليمية.

واطلع المحافظ والحضور على محتويات المعرض الذي يحوي تجارب علمية وأفكارا إبداعية مميزة.

من جانبه كشف رئيس قسم الموهوبين مسلم المزيني أن الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع انطلق تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2020 الذي يستهدف جميع فئات المجتمع بتقديم برامج وفعاليات متنوعة في جميع مدارس البنين والبنات ومعرض الموهبة والإبداع المشتمل على أركان تدريبية علمية، ومشاركات مميزة، لإيصال رسالة توعوية بأهمية العناية بالموهوبين ورعاية مواهبهم.

من جهتها أشارت رئيسة قسم الموهوبات نورة الخضير إلى تشكيل لجان للمعرض الوطني للموهبة والإبداع برئاسة المساعد للشؤون التعليمية واعتماد جدول لتنسيق زيارات الطلاب والطالبات للمعرض.

وفي ختام الجولة كرم المحافظ ومدير التعليم الداعمين والمشاركين والعاملين بمعرض الموهبة والإبداع .

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22:34ت م

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