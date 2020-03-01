السعودية اليوم / محافظ البدع المكلف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة أولاً "



تبوك 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن محافظ البدع المكلف إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه اليوم, فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولاً "، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ، بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية , بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد إبراهيم بن معيوف المسعودي ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وذلك بثانوية البدع في مدينة البدع.

وقدم الرائد المسعودي شرحًا مفصلًا عن الفعاليات التي تتضمن إقامة معرض وتوزيع مطويات توعوية وتثقيفية، وبث رسائل توجيهية، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والتعريف بمهام الدفاع المدني ومسؤولياته وما يقوم به من جهود في حماية الأرواح والممتلكات.

بدوره نوه محافظ البدع المكلف بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في توعية أفراد المجتمع ، مؤكداً على أهمية هذا القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

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22:34ت م

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