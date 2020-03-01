السعودية اليوم / انطلاق أعمال مجموعة التواصل لقمة شباب العشرين في الرياض



الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

احتضنت مؤسسة الأمير

وتستضيف المملكة القمة المزمع انعقادها خلال الفترة من 21 - 22 نوفمبر 2020م، كأول دولة في المنطقة، وثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط، لمناقشة ثلاث محاور رئيسة تندرج تحت هدف عام يتمثل في " اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، بحضور رؤساء وملوك وقادة وزعماء الدول الـ 20، التي تمثل أقوى عشرين اقتصادًا حول العالم.

وسيعقد السفراء الشباب عدداً من ورش العمل والاجتماعات خلال رحلة عمل تمتد لقرابة الـ 8 أشهر، لإعداد ملفات القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي ستطرح على قائمة جدول أعمال القمة الشبابية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع التحضيري لقمة دول العشرين.

ويشارك في القمة الشبابية التي تنطلق أعمالها في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 - 18 أكتوبر القادم، أكثر من 100 شاب وشابة من الدول الأعضاء، من المفكرين وقادة المستقبل الذين خلقوا تأثيراً إيجابياً في مجتمعاتهم؛ واختيروا بعناية؛ ليمثلوا صوت الشباب في دول العشرين، ويشاركوا بمعارفهم وطموحاتهم ورؤيتهم لخلق التغيير وصنع واقع أكثر إيجابية.

ومن المقرر أن يناقش المندوبون خلال جلسات العمل، طرح واعتماد مسودة السياسات التي تصب في مصلحة الشباب من جميع أنحاء العالم، بالإضافة للبنود المدرجة على جدول أعمال القمة، التي تشمل ثلاث محاور رئيسة تتمثل في: المواطنة العالمية وحل المشكلات بصورة فعالة مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات الثقافية، تمكين الشباب وتعزيز مهارة اتخاذ القرار لديهم وإعداد القادة المتسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير، والاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.

تكمن أهمية القمة الشبابية في كونها مؤتمراً عالمياً يجمع قادة الشباب من دول العشرين؛ لمناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالشباب، وتبادل وجهات النظر حول آفاق الاقتصاد العالمي، لتحقيق التعاون الدولي، وخلق سياسات عملية تواكب التحديات المستقبلية وتعزز النمو الاقتصادي، وإيصال صوتهم للعالم من خلال تطوير سياسات مقترحة لقادة مجموعة العشرين.

وتعد مجموعة شباب العشرين (Y20) إحدى مجموعات التواصل الثمانية الرسمية تحت مظلة مجموعة العشرين، وهي : مجموعة الأعمال(B20) ، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم(S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20، وهي مجموعات تعاونية مستقلة تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف للقمة.

// انتهى //

22:27ت م

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الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واساحتضنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، مساء اليوم الاجتماع المبدئي للإعلان عن الانطلاق الرسمي لأعمال مجموعة تواصل شباب العشرين، تمهيداً لانطلاق القمة الشبابية لدول العشرين " Youth20 "، التي تقودها المؤسسة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، للعمل على إقرار جدول الأعمال ومناقشة وتطوير السياسات واعتماد التوصيات للبيان الختامي، الذي سيُرفع لقادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم المقبل في الرياض نهاية شهر نوفمبر القادم.وتستضيف المملكة القمة المزمع انعقادها خلال الفترة من 21 - 22 نوفمبر 2020م، كأول دولة في المنطقة، وثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط، لمناقشة ثلاث محاور رئيسة تندرج تحت هدف عام يتمثل في " اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، بحضور رؤساء وملوك وقادة وزعماء الدول الـ 20، التي تمثل أقوى عشرين اقتصادًا حول العالم.وسيعقد السفراء الشباب عدداً من ورش العمل والاجتماعات خلال رحلة عمل تمتد لقرابة الـ 8 أشهر، لإعداد ملفات القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي ستطرح على قائمة جدول أعمال القمة الشبابية، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع التحضيري لقمة دول العشرين.ويشارك في القمة الشبابية التي تنطلق أعمالها في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 - 18 أكتوبر القادم، أكثر من 100 شاب وشابة من الدول الأعضاء، من المفكرين وقادة المستقبل الذين خلقوا تأثيراً إيجابياً في مجتمعاتهم؛ واختيروا بعناية؛ ليمثلوا صوت الشباب في دول العشرين، ويشاركوا بمعارفهم وطموحاتهم ورؤيتهم لخلق التغيير وصنع واقع أكثر إيجابية.ومن المقرر أن يناقش المندوبون خلال جلسات العمل، طرح واعتماد مسودة السياسات التي تصب في مصلحة الشباب من جميع أنحاء العالم، بالإضافة للبنود المدرجة على جدول أعمال القمة، التي تشمل ثلاث محاور رئيسة تتمثل في: المواطنة العالمية وحل المشكلات بصورة فعالة مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات الثقافية، تمكين الشباب وتعزيز مهارة اتخاذ القرار لديهم وإعداد القادة المتسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير، والاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.تكمن أهمية القمة الشبابية في كونها مؤتمراً عالمياً يجمع قادة الشباب من دول العشرين؛ لمناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالشباب، وتبادل وجهات النظر حول آفاق الاقتصاد العالمي، لتحقيق التعاون الدولي، وخلق سياسات عملية تواكب التحديات المستقبلية وتعزز النمو الاقتصادي، وإيصال صوتهم للعالم من خلال تطوير سياسات مقترحة لقادة مجموعة العشرين.وتعد مجموعة شباب العشرين (Y20) إحدى مجموعات التواصل الثمانية الرسمية تحت مظلة مجموعة العشرين، وهي : مجموعة الأعمال(B20) ، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم(S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20، وهي مجموعات تعاونية مستقلة تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف للقمة.// انتهى //22:27ت م0291

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.