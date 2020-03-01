السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الدمام 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار « السلامة أولاً» بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأهلية، وذلك على مسرح مركز رعاية الأيتام بالمحافظة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة ايآت من الذكر الحكيم، ثم ألقى نائب مدير العمليات للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، العقيد محمد فرحان العنزي كلمة أوضح فيها أن رعاية سمو محافظ حفر الباطن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تدل على اهتمامه وحرصة على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن المملكة تحتفل مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس من كل عام ميلادي حيث يأتي الاحتفال بناء على القرار رقم 8 الصادر من الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للحماية المدنية المنعقد في جنيف في شهر ديسمبر 1990 م .

وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ حفر الباطن الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .

// انتهى //

22:25ت م

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