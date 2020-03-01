بينهم عينة إيجابية.. تحليل 1443 مشتبهًا فيه بـ الكورونا في مصر

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن تفاصيل وضع فيروس كورونا المستجد في مصر.

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وقالت هالة زايد في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع السفير الصيني بالقاهرة قبيل مغادرتها إلى بكين اليوم: إن الوزارة قامت بالتحليل لعدد 1443 مشتبهًا فيه، كانت منها عينة واحدة إيجابية بدون أعراض، وأصبحت سلبية بعد 48 ساعة، وعُزل لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، فضلًا عن 302 مصري أجلوا من مدينة ووهان الصينية.

وبالنسبة إلى الحالات الحاملة للفيروس التي أعلنت عدة دول أنها قادمة من مصر، أوضحت أنه جرت مراسلة فرنسا وكندا، وقد عُرف مسار هؤلاء الأشخاص، وطُبّق المسح طبي للمخالطين لهم، ولم يُكتشف حتى الآن أي إصابات، داعية المصريين لعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة المصرية.

ولفتت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه يجري يوميًّا تلقي بلاغات من أفراد لديهم أعراض مشابهة للفيروس، وتُعرّف منظمة الصحة العالمية بأي حالة مشتبه فيها، حيث تُجرى التحاليل الطبية والوقائية، ويكون معظمها أنواعًا مختلفة من الإنفلونزا الموسمية.

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