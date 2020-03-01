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المغرب تؤجل الأحداث الرياضية والثقافية بسبب كورونا
مخاوف من انتشار الفيروس المستجد
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت المغرب عن تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة البحرينية، إصابة 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الحالات هي: ثلاث مواطنات بحرينيات، ومواطنان اثنان بحرينيان، ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
وأضافت أنه جرى نقل الحالات الست الجديدة إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة: إنها تزود المواطنين ممن يجري فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية؛ لضمان سلامتهم، كما يجري منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا.
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