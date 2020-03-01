منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي تكتب الشعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو
ابتكر باحثون أنظمة ذكاء اصطناعي وبرمجيات متطورة للتعامل مع أشكال اللغة المختلفة، سواء المنطوقة أو المكتوبة، واسترعت هذه البرمجيات قدرا كبيرا من الاهتمام، ولا سيما في مجال التواصل مع الروبوتات وأنظمة المساعدة الصوتية وغيرها من البرامج التفاعلية.
وفي هذا السياق، طور باحثون في جامعتي كولورادو ودروري بالولايات المتحدة منظومة ذكاء اصطناعي يمكنها نظم الشعر.
ويرجع أصل هذه الفكرة إلى الباحث برندن بينا من جامعة كولورادو الذي كان يريد أن يبتكر منظومة لتقليد المشاعر التي يتم التعبير عنها عبر كلمات الأغاني.
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