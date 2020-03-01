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تويتر يفتح خاصية إخفاء التغريدة أمام المطورين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة فتح موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خاصية «إخفاء التغريدة» الجديدة أمام قطاع مطوري تطبيقات الموقع، بما يتيح تطوير أدوات إضافية تساعد المستخدمين في إخفاء الردود على تغريداتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية. وتتيح الخاصية الجديدة النقر فوق زر «المشاركة» على تويتر واختيار «إخفاء التغريدة» لإغلاق الردود، وفي هذه الحالة يجب على المستخدمين الآخرين النقر لمشاهدة الردود على التغريدة، بدلا من رؤيتها بشكل تلقائي.



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