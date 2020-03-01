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تونس إلى نهائي كأس العرب للشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض تأهل منتخب تونس إلى نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، بعد تخطيه نظيره المغربي 4-0، خلال مواجهتهما أمس بنصف النهائي. وتكفل بتسجيل أهداف المنتخب التونسي، زياد بريمه (21 و60) وشهاب العبيدي (23) و وفاروق الميموني (56).



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