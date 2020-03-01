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اختتام الدورة الإنجليزية بجمعية أصدقاء اللاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

كرمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الدفعة الرابعة من أبناء المستفيدين من الجمعية خريجات اللغة الإنجليزية، بعد التحاقهن في أحد المعاهد الخاصة لمدة 6 أشهر، ضمن مسار التمكين للجمعية.

وقدم أمين عام الجمعية فهيد الدوسري، شهادات شكر وجوائز لـ17 طالبة أنهين الدورة بانتظام، ليصبح العدد الإجمالي للخريجات 42 خريجا وخريجة منذ بداية عام 2019.

كما أهلت الجمعية تدريب وتأهيل 47 متدربا ومتدربة، من خلال 10 دورات ساهمت في توظيف 32 من أبناء منتسبي الجمعية.