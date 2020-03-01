شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض
كرمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الدفعة الرابعة من أبناء المستفيدين من الجمعية خريجات اللغة الإنجليزية، بعد التحاقهن في أحد المعاهد الخاصة لمدة 6 أشهر، ضمن مسار التمكين للجمعية.
وقدم أمين عام الجمعية فهيد الدوسري، شهادات شكر وجوائز لـ17 طالبة أنهين الدورة بانتظام، ليصبح العدد الإجمالي للخريجات 42 خريجا وخريجة منذ بداية عام 2019.
كما أهلت الجمعية تدريب وتأهيل 47 متدربا ومتدربة، من خلال 10 دورات ساهمت في توظيف 32 من أبناء منتسبي الجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الدورة الإنجليزية بجمعية أصدقاء اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.