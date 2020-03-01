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50 موهوبا وموهوبة بـ«أكاديمية الموهوبين»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

انطلقت أمس الأول المرحلة الأولى من برامج وأنشطة «أكاديمية الموهوبين» التي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بمشاركة 50 موهوبا وموهوبة من طلاب المرحلة الثانوية «الأول والثاني» بمدينتي جدة ومكة المكرمة.

ويلتحق الطلبة بدبلوم لـ»منهجية البحث العلمي» الذي مدته فصل دراسي كامل، خلال يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، بهدف صقل مهارات البحث العلمي، والوصول إلى الاحترافية في أداء الأبحاث بمعايير عالمية.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسعود القحطاني، أن الأكاديمية تهدف إلى إتاحـة فـرص تربويـة متنوعـة للطلبـة الموهوبيـن لاكتشاف مواهبهـم وقدراتهـم، وتنميتهـا مـن خـلال المشـاركات فـي المجالات الأكاديمية المتنوعـة.