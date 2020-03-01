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تعليم مكة يكرم المشاركين في الأولمبياد الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي 16 طالبا من طلاب التسريع والطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني إبداع 2020 من تعليم المنطقة بعد تحقيقهم جوائز متنوعة في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وهم توفيق منجد بالصف الأول متوسط، وأحمد القرشي بالصف الثاني متوسط، وفراس حبيب الله بالصف الثالث ثانوي، والمشرف على الأولمبياد الوطني عبدالله عسيري، إضافة إلى تكريم طلاب نظام التسريع في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى الصف السادس.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة رعاية واهتمام القيادة وحرصها على الاستثمار الحقيقي في مثل هؤلاء الطلاب الذين يعدون قيمة مضافة للوطن، مبينا أن التعليم ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين تولي اهتماما خاصا بالطلاب سواء بالتسريع أو بالطلاب في المشاركات المحلية أو الدولية، حيث قدمت لهم الكثير في سبيل رفع راية الوطن.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويتم تحكيمها الكترونيا بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، كما أن نظام التسريع هو أسلوب يعطي الطالب، الذي استوفى كامل شروط التسريع، الحق في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى.