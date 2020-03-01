شكرا لقرائتكم خبر

95 تشكيليا بالمعرض التشكيلي للسيارات الكلاسيكية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تنوعت المشاركات في المعرض التشكيلي لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، والذي يقام للمرة الأولى ليكون مصاحبا للمهرجان في نسخته الخامسة، حيث تنافس 95 تشكيليا فيه، فيما اختتمت فعالياته أمس الأول.

واستعرض المشاركون أعمالهم الفنية التي تتناول موضوع المهرجان الخاص بالسيارات الكلاسيكية والقديمة والنادرة، والتي بلغ عددها نحو 120 لوحة فنية، وأعمال الصدر والنحت.

Advertisements

وضمت الأعمال الفنية مختلف مدارس الفنون التشكيلية التي تعددت خاماتها واختلفت مدارسها التي غلب عليها الطابع الحديث والتجريب بالمواد المختلفة.

ومن أبرز المشاركات مشاركة لفتاة من ذوي الإعاقة، وهي الفنانة التشكيلية أسماء قيراطي، التي قدمت لوحتين في فن الضغط على المعدن، في عمل تطلب منها أسبوعين لإنهاء تلك الأعمال التي نفذت في محور واحد تضمن السيارات الكلاسيكية، حيث أوضحت الفنانة أنها استعانت بمن حولها للتعرف على تفاصيل تلك السيارات الكلاسيكية، خاصة أنها تخوض التجربة الأولى فيما يخص السيارات.

وكشفت قيراطي أنها تطمح للفوز بجائزة مسابقة المعرض، وهي تعمل على تطوير مستواها في هذا النوع من الفن.