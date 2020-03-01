شكرا لقرائتكم خبر

3.3 % نمو القطاع غير النفطي بدعم القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حقق القطاع غير النفطي في السعودية خلال 2019 زيادة قدرها 3.3%، بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بنسبة 3.8%، بحسب إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء على موقعها أمس.

وأوضحت إحصائية الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نموا سنويا بلغت نسبته 0.3% في عام 2019، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4% في عام 2018، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي وصل العام الماضي إلى 2639.8 مليار ريال.

Advertisements

وأظهرت الإحصائية أن النمو في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 3.3% متجاوزا التوقعات، نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8% ، في حين حقق القطاع النفطي تراجعا قدره 3.6% في عام 2019.

وعزت الهيئة النمو المحقق خلال العام الماضي في الأساس إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، وأنشطة التأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.6%.

وأشارت إلى تحقيق بعد الأنشطة الاقتصادية نموا سالبا، إذ سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أقل معدل نمو بانخفاض قدره 4%، تليها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض قدره 3.7%، ثم نشاط تكرير البترول بانخفاض قدره 3.2%، وحققت أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انخفاضا قدره 0.9%.

وأفادت الإحصائية بأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بلغ 2.974 مليار ريال العام الماضي، محققا ارتفاعا قدره 0.8% عن العام السابق.