شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
حقق القطاع غير النفطي في السعودية خلال 2019 زيادة قدرها 3.3%، بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بنسبة 3.8%، بحسب إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء على موقعها أمس.
وأوضحت إحصائية الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نموا سنويا بلغت نسبته 0.3% في عام 2019، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4% في عام 2018، مبينة أن الناتج المحلي الإجمالي وصل العام الماضي إلى 2639.8 مليار ريال.
وأظهرت الإحصائية أن النمو في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 3.3% متجاوزا التوقعات، نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8% ، في حين حقق القطاع النفطي تراجعا قدره 3.6% في عام 2019.
وعزت الهيئة النمو المحقق خلال العام الماضي في الأساس إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، وأنشطة التأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.6%.
وأشارت إلى تحقيق بعد الأنشطة الاقتصادية نموا سالبا، إذ سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أقل معدل نمو بانخفاض قدره 4%، تليها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض قدره 3.7%، ثم نشاط تكرير البترول بانخفاض قدره 3.2%، وحققت أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انخفاضا قدره 0.9%.
وأفادت الإحصائية بأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بلغ 2.974 مليار ريال العام الماضي، محققا ارتفاعا قدره 0.8% عن العام السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.3 % نمو القطاع غير النفطي بدعم القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.