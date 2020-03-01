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إغلاق 76 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية بجدة

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إغلاق 76 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية بجدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أغلقت أمانة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية 76 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية خلال 202 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم، وذلك من خلال الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية لهذا الغرض.

وأوضح رئيس البلدية المهندس راضي الصحفي، أن البلدية كثفت من نشاطها الرقابي للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في الأسواق والمحلات التجارية بالنطاق، مبينا أنه جرى الوقوف على 202 موقع، حيث رصدت 102 مخالفة، فيما استوفى 24 موقعا للشروط.

وأضاف أن الحملة تضمنت زيارات مسائية لمنطقة الحراج أسفرت عن إغلاق 18 محلا تجاريا وإشعار 45 محلا، كما جرت مصادرة وإتلاف 95 كجم من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن قسم المباني والتعديات في البلدية قام كذلك برصد 46 موقعا مخالفا جرى تصحيح 23 منها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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