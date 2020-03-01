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ما التخصصات المطلوبة لوظائف المستقبل بالمملكة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

مع نهاية كل عام دراسي يتجه آلاف الطلاب من المرحلة الثانوية لاختيار التخصصات الجامعية، والتي سترسم خريطة مستقبلهم بشكل كبير، فهل يختار الطالب تخصصا له وظيفة؟ أم تخصصا يدفعه للعمل في مجال آخر بعيد عن تخصصه، أم يسير خلف شغفه؟

تنهال النصائح من كل صوب حينها ويصف كل قريب من الطالب أهمية تخصص معين، فيختار الطلاب عادة وفقا لرغبة الأهل والأصدقاء.

ولكن الآن مع التقدم ورؤية 2030، ظهرت العديد من الوظائف والتي ترغب أن تجذب لها الطلاب، في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وبحسب تقرير من «لينكد إن» للوظائف الناشئة في 2020، فإن أخصائي أمن الكتروني أسرع المهن نموا في المملكة.

بدورها تواصلت «مكة» مع جهات حكومية وأخرى خاصة في محاولة لصنع دليل بعنوان «وظائف المستقبل في السعودية»، وكانت من الجهات التي تجاوبت القدية، شركة البحر الأحمر، وزارة السياحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، والأرصاد، وزارة التجارة، وشركة أرامكو ولم تتوقف الصحيفة عند الجهات فقط، بل توجهت لمجموعة من الأكاديميين في الجامعات السعودية، وكذلك العاملين ذوي العلاقة.

«مكة» تقدم من خلال هذا التقرير مجموعة منوعة من الوظائف الأكثر طلبا في المستقبل.

أهم الوظائف الناشئة في المملكة بحسب «لينكد ان»

1. أخصائي أمن الكتروني

2. أخصائي رقمي

3. باحث قانوني

4. مهندس بيانات ونظم

5. كاتب إبداعي

6. أخصائي مشاريع

7. مدقق مالي

8. أخصائي شؤون العملاء

9. أخصائي تسويق رقمي

10. محلل بيانات

11. أخصائي تصميم تجارب العملاء

12. مدير محافظ استثمارية

13. أخصائي اتصال

14. أخصائي تطوير الأعمال

15. مدير تسويق رقمي.

في مجال السياحة والترفيه

نشط هذا المجال في السعودية أخيرا، وظهرت المشاريع التي تعتمد على السياحة وظهرت المواسم الواحد تلو الآخر، وأهم الوظائف المطولة مستقبلا في هذا المجال هي:

قطاع الضيافة والسياحة

تنشط الجهات وقطاعات السعودية المختصة في السياحة في ابتعاث الطلاب والطالبات في هذه المجالات من أجل العودة والعمل في التخصصات والمجالات المطلوبة

إدارة السياحة والضيافة

إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية

أنشطة الضيافة

أنشطة المطاعم

أنشطة النقل

أنشطة الخدمات السياحية ووكالات السفر والمرشدين السياحيين

الأغذية والمشروبات

خبراء البيئة.

قطاع الترفيه

الترفيه يعد جزءا حديثا في السعودية، والمشاريع التي تعتمد على الترفيه مثل القدية، سعت إلى إيجاد شراكات من أجل ابتعاث الطلاب للعودة وشغل الوظائف التي ستوجد لديها، فإن كنت محبا للترفيه..

إدارة الترفيه

أنشطة الترفيه والرياضة

الأنشطة الثقافية

هندسة مدينة الملاهي

إدارة المرافق

المدربين الرياضيين.

في مجال الهندسة والتصاميم

لم يعد المسمى هو مهندس فقط، بل درج تخصص الهندسة تحت العديد من القطاعات المختلفة، ولأنه لا غنى عن المهندس فالجهات تدرج وظيفة الهندسة تحت قطاعاتها ومع رؤية 2030 برزت حاجة إلى مهندسين في:

الواقع الافتراضي

الخدمات الفنية

الهندسة المعمارية أو التصميم

مهندس ميكانيكي وكهربائي معا

هندسة الأتمتة والتحكم

هندسة الطاقة المتجددة.

في مجال الإدارة والمشاريع والتجارة

لم تغب الجهات التجارية والهيئات المعنية بالأعمال والمشاريع عن تحديد بعض من وظائفها التي تهدف لها، فإن كنت من محبي الإدارة والتجارة فيمكن لك أن تحصل على وظيفة في:

إدارة الأعمال الفنية والثقافية

إدارة الأعمال

الموارد البشرية

إدارة المشاريع

التسويق واستراتيجية العلامة التجارية

ذكاء الأعمال

تطوير الأعمال

التجارة الالكترونية

الحوكمة

إدارة مكتب المشاريع

الإدارة الاستراتيجية

أمن المعلومات

التواصل وإدارة التغيير

التخطيط الاستراتيجي

إدارة المشاريع والبرامج

إدارة الأداء

التخطيط المالي

إدارة الشراكات.

في مجال التقنية وعلم المعلومات

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لا ينكر أحد أن للتقنية والأمن المعلوماتي أهمية عالية في حفظ أمن المنشآت الكترونيا، ومع تصاعد العمليات السيبرانية ظهر الطلب على:

تقنية المعلومات

الأمن السيبراني

مطور الواقع الافتراضي

عالم البيانات

مهندس الروبوتات

مهندس الثورة الصناعية الرابعة 4IR

مهندس الذكاء الاصطناعي

أمن المعلومات

تطوير واجهة برمجة التطبيقات

مهندس تطوير العمليات

تحليل علوم البيانات

البرمجة (التعلم الآلي، تصميم وبرمجة الطباعة ثلاثية الأبعاد، برمجة الروبوتات)

تصميم تجربة المستخدم (تصميم واجهة المستخدم، النموذج التعاوني).

مدير إدارة مؤسسات المعلومات

أخصائيين في بناء وتنمية وتنظيم المجموعات والمصادر الرقمية

أخصائيين في الدعم الفني ودعم العملاء

أخصائيين في حفظ المصادر الرقمية

أخصائيين في تحليل البيانات

أخصائيين في تقنية المعلومات

مديري مواقع انترنت

أخصائيين في إدارة قواعد البيانات

مصممي مواقع انترنت

أخصائيي معلومات

مديري أنظمة معلومات

أخصائيين في أمن الوثائق والمعلومات

أخصائيين في إجراءات التعافي من الكوارث التي تصيب مراكز البيانات

أخصائيين في تحليل وتصميم النظم

أخصائيين في اختيار واقتناء المجموعات الرقمية وحفظها وتنظيمها وإدارتها

أخصائيين في وصف المحتوى الرقمي وخصائصه تخطيط وتنفيذ ودعم الخدمات الرقمية المعلوماتية

أخصائيين في صياغة المعايير والسياسات التي تضبط أسلوب استخدام مواقع الانترنت

أخصائيين في قضايا حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية

أخصائيين في تحليل ومعالجة مختلف أنواع مصادر المعلومات

أخصائيين في معالجة المعلومات وتفسيرها وترجمتها وتحليلها

أخصائيي معلومات لتقديم الاستشارات المعلوماتية

أخصائيي معلومات ذوي خبرة في تجهيز مراكز المعلومات والبحوث التي تحتاجها المؤسسات الحكومية والخاصة

أخصائيي معلومات ذوي خبرة في التنقيب عن المعلومات ومعالجتها وتنظيمها وحفظها

أخصائيي معلومات ذوي خبرة في تنظيم المعلومات

أخصائيي معلومات ذوي معرفة موضوعية متخصصة

أخصائيين في إدارة مراكز البيانات

أخصائيين في استخدام طرق تحليل البيانات واستخلاص المعلومات إعداد تقارير المعلومات

أخصائيين في تطوير أدوات برمجية لاستخلاص المعلومات من قواعد البيانات

أخصائيين في مراقبة الأداء وتوكيد الجودة للبرمجيات وأنظمة المعلومات

منسقي أو مديري مشروعات في مجالات البرمجيات أو تقنية المعلومات

مديري مبيعات لأنظمة المعلومات والحلول البرمجية المتخصصة

أخصائيين في إدارة الإعلانات على منصات فيس بوك وتويتر وإعلانات قوقل

أخصائيين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أخصائيين في تشغيل برنامج تحليل المواقع

أخصائيي جودة برمجيات

بائعي خدمات الاتصالات والمعلومات والانترنت

أخصائيين في استخدام EMC Data Domain

أخصائيين في استخدام برمجيات VMware

أخصائيين في استخدام EMC Networker

أخصائيين في مجالات تعلم الآلة، والتعلم العميق، الشبكات العصبية الالتفافية

أخصائيين في مجالات المعالجة الطبيعية للغة والتعرف الصوتي

أخصائيين في تشغيل منصات تعلم الآلة

أخصائيين في استخدام أدوات UX design

أخصائيين في استخدام HTML5, CSS3,JavaScript

أخصائيين في استخدام تقنيات ميكروسوفت Dot Net Framework, SQL Server, AD

أخصائيين في استخدام منصات الحوسبة السحابية

مبرمجين ذوي خبرة في تطوير تطبيقات الأجهزة النقالة باستخدام React Native, Xamarin, Cordova , Unity

أخصائيين في استخدام أنماط التصميم المعماري المختلفة لواجهة المستخدم

أخصائيين في تصميم وتطوير البرمجيات في بيئة Cocoa Touch

أخصائيين في استخدام منهجيات توكيد جودة البرمجيات وكتابة تقارير الاختبارات

أخصائيين في كتابة سيناريوهات اختبارات البرمجيات

مبرمجي دوت نت ذوي خبرة ببيئة ببيئة.

في مجال البيئة

البيئة مجال واسع ويخضع له العديد من العوامل، ولتوجه السعودية في بناء المحميات ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة، ظهرت الحاجة إلى وظائف عديدة تخدم عددا من القطاعات، منها:

قطاع الأنظمة الإحيائية الساحلية والبحرية

إن كان هدفك العمل على دراسة وحماية الحياة الفطرية وإدارة الموارد الطبيعية، والعمل على دراسة وحماية الحياة الفطرية، وتقيين الآثار الناجمة من تغير المناخ، أو العمل على استعادة المناطق المتضررة بيئا وتأهيلها، ومنع التلوث البحري، فأمامك المجالات التالية:

علوم البحار

علوم البيئة

الهندسة البيئية

متخصصون في الاقتصاد البيئي

اقتصاديات خدمات الأنظمة الحيوية

اقتصاديات تقييم التنوع الإحيائي

إدارة المناطق المحمية

مستشارون في السياحة البيئية

الاقتصاد البيئي

متخصصون في علم النفس البيئي

علماء متخصصون في تغير المناخ والأصناف النباتية والحيوانية

إدارة الأنظمة الحيوية البحرية والساحلي

تقنيون (في العلوم البيئية، والأحياء، والإيكولوجي، وعلوم البحار، أو أي حقول أخرى مرتبطة)

غواصون للقيام بالأعمال الحقلية والمختبرية الضرورية.

قطاع التربة والتصحر

تعاني السعودية من زحف التربة ولمنع الزحف والتصحر وزيادة المساحة الخضراء فالتخصصات التالية لها أهمية:

علوم البيئة

الهندسة البيئية

نظم المعلومات الجغرافية

علم النبات

علم الحيوان

علم الاجتماع

الهندسة المدنية

تنسيق المواقع

العمارة

السياحة البيئية

علم الغابات

إدارة المراعي

الطقس

علم التربة

علم المياه

الهندسة الزراعية

الاقتصاد الزراعي

قطاع الأنظمة الإحيائية البرية

بسبب وضع المحميات في السعودية ولحماية أنواع الحيوانات البرية المحلية والغطاء النباتي المحلي، وإدارة الموارد الطبيعية والاهتمام بالأنظمة البيئة هناك مجالات مهمة:

علوم بيئية

أحياء

علم حيوان

علم نبات

علماء متخصصون في تغير المناخ والأصناف النباتية والحيوانية.

قطاع جودة الهواء

تركز السعودية مثلها مثل دول العالم على جودة الهواء وتسعى لخفض انبعاثات الكربون

علوم بيئية

الهندسة البيئية

فنيون في الالكترونيات

قطاع مصادر المياه

لمراقبة مصادر المياه وحمايتها والحفاظ عليها بحاجة إلى المجالات التالية:

علم المياه

علم جيولوجيا المياه

علوم بيئية

علوم تقنية جيولوجية

علوم بيئية

كيمياء

كيمياء تحليلية

أحياء دقيقة.

قطاع إدارة النفايات

للتخصص في خدمات إدارة النفايات وتخطيط البنية التحتية للعمل في تصميم وهندسة خدمات إدارة النفايات:

هندسة بيئية

هندسة مدنية

هندسة بيئية

هندسة ميكانيكية

هندسة كهربائية.

في مجال الطب والغذاء

الطب الفضائي وتأثير التغيرات البيئية

مهندس بيئي طبي

معالج طبي بالموسيقى أو الرسم أو اللغة

أخصائي معمل مهارات سريرية

الطب الافتراضي

الطب عن بعد

علم التغليف

سلامة الأغذية.

اقتباسات

في مخرجات الهندسة يكون الخريج أشبه بـ»الجوكر»، حيث يمكن أن يبدأ عمله في مجاله ومن بعده يتعلم ويتأقلم بسرعة بالبيئة الجديدة. هنالك بعض الوظائف المستقبلية المطلوبة مثل هندسة الأتمتة والتحكم المعني بالربوتات، هندسة الطاقة المتجددة (وفي المستقبل البعيد تخصص خاص لكل مصدر متجدد)، وأيضا تخصص هندسة السلامة.

د. حسين بن محمد مهدي باصي - مستشار بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث- جامعة الملك عبدالعزيز

سوف يستوعب السوق العالمي اليوم الوظائف المعلوماتية (أخصائي أمن المعلومات. ومحلل البيانات، ومحلل المحتوى، ومستشار معلوماتي ومدير للمعرفة) وسوف يتعطش السوق غدا لهذه الوظائف وتزداد المنافسة العالمية على اقتناص المتميزين.

أ.د جبريل بن حسن العريشي عميد عمادة التطوير والجودة- جامعة الملك سعود وأستاذ علم المعلومات - عضو مجلس الشورى السابق

هناك العديد من الوظائف الجديدة التي تخدم رؤية وطننا للمستقبل، والتي لم يدخل في خطوطها ومنحنياتها شبابنا وشاباتنا. بعض هذه الوظائف تتفرع من تخصصات قائمة حاليا، ولكن لم يتم التركيز عليها سابقا..ربما لعدم الحاجة لها في السابق ولكن رؤية 2030 والتطور المتسارع يجعلها على قائمة الضروريات لاستمرار التطور. وجود دليل لهذه التخصصات التي ربما لم يسبق لشباب وشابات الوطن الدخول والاندماج بها مهم جدا، وسوف يوجههم نحو الاتجاه الصحيح لرؤية المملكة، والشباب السعودي كفء وقادر على تحمل المسؤولية، رأيت شبابا يعملون في قطاعات السياحة والفندقة وفي المطاعم وفي جهات خدمية لا تشمل العمل المكتبي التقليدي، ربما يحتاجون بعض التدريب والخبرة الميدانية، ولكنها سوف تأتي مع الوقت إن شاء الله.

د. نسرين عبدالسلام - أستاذ تكنولوجيا وسلامة الأغذية المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز

مع تقدم التقنية وتطور سبل التواصل وإنجاز الأعمال أصبحت جهات العمل تنظر إلى عوامل عدة مهمة عند التوظيف، فالتمتع بمهارات التواصل، حل المشكلات، معرفة استخدام التقنية، وجود ساعات تطوعية لدى المتقدم قد يزيد من فرصة قبوله. فاليوم حصول الخريج على معدل عال بدون أي مهارات أو خبرات تطوعية قد يواجه صعوبة في بداية مشواره الوظيفي.

بحكم عملي في مجال التطوير الطلابي والخاص بالتدريب التعاوني خلال آخر فصل في مرحلة البكالوريوس، فإنها فرصة مهمة للطالب لاكتشاف نفسه وتعزيز مهاراته والربط بين الجانب النظري والجانب العملي خلال فترة التدريب.

حمد اليامي مدير مركز التطوير الطلابي - كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة- جامعة الفيصل

في القطاع التعليمي هناك توجه واضح لاستخدام أحدث التقنيات التعليمية، ووظيفة مطور تطبيقات تعليمية في المدارس السعودية ستكون مطلوبة بشكل كبير، وفي نفس السياق تأتي وظيفة المستشار التكنولوجي لرسم خطط مستقبلية لهذه التطبيقات وتطويرها مع الوقت.

الدكتور ماجد الصقور - خريج برنامج الابتعاث في القيادة والإدارة

من يخطط اليوم، لن يخشى المستقبل. احرص أن لا تكون شخصا تقليديا فتتغلب عليك التقنيات. حرصك على اكتساب أهم المهارات المطلوبة في في ظل هذا الحراك التقني العالمي هو من سيرفع قيمتك ويجعلك متصدرا قائمة المتميزين. هنا أهم المهارات التي يتطلب علينا تطويرها من الآن حتى 2030 حسب الدراسات التي أجرتها «مكينزي» وقسمتها لخمس مهارات رئيسية تندرج تحتها مهارات فرعية خاصة في جميع التخصصات والمهن.

يضع التقرير مهارات العمل في خمس فئات مختلفة:

المادية واليدوية

المهارات المعرفية الأساسية

المهارات المعرفية العليا

مهارات الاتصال الاجتماعية والعاطفية

مهارات تقنية.

ومثال المهارات المعرفية العليا:

المهارات الكمية والإحصائية ‏التفكير الإبداعي واتخاذ القرار ‏إدارة المشاريع ‏معالجة المعلومات المعقدة وتفسيرها الإبداع.

المهندس خالد القحيص

«تمثل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية مرتكزات مهمة ستنقل العالم نحو نماذج توظيف جديدة، وستغير بشكل مباشر وغير مباشر العلاقة بين صاحب العمل والموظف. ستقود الثورة الصناعية الرابعة سوق العمل من خلال الذكاء الاصطناعي وزيادة الأتمتة إلى أنواع جديدة من الأعمال والمهارات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بعلوم الحاسب والبرمجة، مما يضمن قوة عاملة لمواكبة التقنيات والتكنولوجيا سريعة التغيير. ستعتمد وظائف المستقبل على مهارات معينة تقابل متطلب التوظيف، مما يتطلب مرونة عالية في مؤسسات التعليم والتدريب في التعاطي المباشر مع متطلبات ومهارات سوق العمل والتي ستكون متغيرة ومتسارعة حسب معطيات السوق والتي تتأثر بشكل مباشر بعمليات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال في مستوياتها المتعددة.

ستؤدي هذه المنظومات الجديدة إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج وتغيرات في أجور العمل والاعتماد على المهام التي ترتكز على المهارات الشخصية، مما يتطلب التركيز مستقبلا على التدريب والتعلم، سواء على رأس العمل أو قبل التوظيف لمقابلة متطلبات مهارات المستقبل والأعمال غير التقليدية في بيئة العمل في المستقبل القريب جدا».

عبدالرحمن بن بريك العليان - عميد كلية الاتصال والإعلام بجامعة جدة.