شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل، أعمال مجلس الأمناء الأكاديمية في دورته الأولى بعد انتهاء أعمال المجلس التأسيسي.
ولدى ترؤس الفيصل اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، استعرض المجلس أعداد المتقدمين لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ عددهم 90 متقدما من مختلف دول العالم، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي و10 في فرع القصيدة المغناة.
واطلع المجلس على أعمال الأندية الشعرية والتي وصل عددها إلى 595 ناديا في مدارس المنطقة، وكذلك خطة مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية.
وناقش الاجتماع برامج الأكاديمية للعام المقبل، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
شمل المجلس عضوية:
- الأمير سلطان العبدالله الفيصل
- وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان
- الدكتور عبدالله المعطاني
- الدكتور حسام زمان
- الدكتور سعد الزهراني
- الدكتور عبدالعزيزالسبيل
- المستشار أحمد الحمدان
- عبدالرحمن شربتلي
- الدكتورة فاطمة القرني
- الدكتورة صلوح السريحي
- الدكتور منصور الحارثي
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يعتمد أعمال مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.