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الفيصل يعتمد أعمال مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل، أعمال مجلس الأمناء الأكاديمية في دورته الأولى بعد انتهاء أعمال المجلس التأسيسي.

ولدى ترؤس الفيصل اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، استعرض المجلس أعداد المتقدمين لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ عددهم 90 متقدما من مختلف دول العالم، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي و10 في فرع القصيدة المغناة.

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واطلع المجلس على أعمال الأندية الشعرية والتي وصل عددها إلى 595 ناديا في مدارس المنطقة، وكذلك خطة مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية.

وناقش الاجتماع برامج الأكاديمية للعام المقبل، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

شمل المجلس عضوية: