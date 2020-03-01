شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على الأهداف الاستراتيجية للشركة السعودية للخدمات الأرضية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن فهد سندي في مقر الإمارة بجدة، يرافقه المديرون التنفيذيون بالشركة.
واستمع إلى نبذة عن الأهداف المرتكزة على رفع معايير الكفاءة التشغيلية لموسم العمرة والحج 1441هـ، والرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إضافة إلى دعم استضافة المملكة لمجموعة العشرين عبر المطارات.
إلى ذلك التقى الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير السجون بالمنطقة العميد إبراهيم الغامدي.
واستمع نائب أمير منطقة مكة إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يطلع على أهداف الشركة السعودية للخدمات الأرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.