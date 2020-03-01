خادم الحرمين يتوج الجواد الأمريكي ماكسيمم سيكيوريتي بـ«كأس السعودية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس- الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، أمس الأول حفل سباق «كأس السعودية»، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والمستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد، ووزير الرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالعزيز بن تركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير عبدالله بن خالد، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع. وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسية، صافح ممثل ملك مملكة البحرين لشؤون الشباب والأعمال الخيرية الشيخ ناصر آل خليفة، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، والشيخ يوسف بن مشعل الصباح، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الصباح، وعدد من كبار الضيوف، ثم عزف السلام الملكي، وبعدها انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية. وتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، رعاة سباق «كأس السعودية»، كل من رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية الأمير محمد بن خالد، ومدير عام الخطوط السعودية سامي سندي، ورئيس مجلس إدارة شركة الناغي للسيارات محمد ناغي، ومدير العلامة التجارية لشركة لونجين في الشرق الأوسط باتريك جوزيف عون. وبعد نهاية السباق بفوز الجواد الأمريكي (ماكسيمم سيكيوريتي)، سلم خادم الحرمين الشريفين «كأس السعودية» لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول غاري وميري وست وكولمار، كما سلم مدرب الجواد جاسن سيرفس، والخيال لويس سايز جائزتيهما.